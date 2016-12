ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 7 kişi, 8 şirket ve 2 gemi yaptırım listesine eklendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uzattığını duyurmasından bir gün sonra yapılan açıklamada, kararın mevcut yaptırımları delme girişimlerine karşı alındığı bildirildi.

OFAC Direktör Vekili John Smith, konuya ilişkin açıklamasında, "Karar, Rusya'nın Kırım'daki yasa dışı işgaline ve Ukrayna'da devam eden saldırganlıklarına cevap niteliği taşıyor. Yaptırımlar, Kırım işgalinin maliyetini sürdürmeyi ve Ukrayna'da şiddeti ve istikrarsızlığı destekleyenlerin faaliyetlerini hedef alarak, Rusya'nın üzerindeki baskının artırılmasını hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Yevgeniy Prigozhin adlı Rus vatandaşının listeye Rusya hükümetindeki üst düzey yetkililere finansal, materyal veya teknolojik destek verdiği gerekçesiyle eklendiği bildirildi. Kirill Kovalchuk, Dmitri Lebedev, Dmitri Mansurov, Mikhail Klishin, Oleg Minaev ve Mikhail Dedov adlı şahıslar ise hali hazırda kara listede bulunan Bank Rossiya, ABR Management ile Sobinbank'a destek verdikleri için yaptırım listesine alındı.

Yaptırım listesine eklenen 8 kuruluşun isimleri ise şöyle: "Institut Stroiproekt, Karst OOO, Crimean Railway, Crimean Ports, Transpetrochart Co Ltd, Trans-Flot JSC, Solid Ltd., LLC RusChemTrade, OJSC Sovfracht."

Bu arada, Trans-Flot JSC'in “Marshal Zhukov” ve “Stalingrad” adlı iki gemisi de yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce yaptırım listesine aldığı Rusya Tarım Bankası and Novatek tarafından kontrol edilen 26 iştiraki tespit ettiğini bildirdi.