ABD'den YPG'ye 120 TIR’lık yeni silah sevkiyatı

ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yaptığı ağır silah ve zırhlı araç yardımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak önceki gün 120 TIR’lık yeni bir sevkiyat ABD askerleriyle birlikte Rakka’da konuşlanan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ulaştı.

ZIRHLILAR VE GÜDÜMLÜ FÜZE

ABD tarafından YPG’ye yapılan son sevkiyatta zırhlı araçlar, mayın temizleme araçları, havan topları ve sofistike silah kapsamında değerlendirilen ısı ve lazer güdümlü füzeler bulunuyor. ABD bunların dışında TSK’nın son operasyonlarda PKK’lılarda ele geçirdiği 3.5 km menzile sahip Rus yapımı 12.7 mm’lik ağır makineli tüfek olan Doçkalar, termal dürbünler ve GPS cihazı gibi teknolojik savaş aletleri ile ağır silahları da terör örgütüne gönderdi.

DAHA DA İSTİYORLAR

Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan DSG’den bir yetkili ise ABD’nin kendilerine gönderdikleri silah ve zırhlı araçların dün Sabah ulaştığını söyledi. DSG’li yetkili ABD’nin geçtiğimiz hafta da Deyr ez Zor operasyonu için kendilerine yine zırhlı araç ve ağır silahlardan oluşan bir sevkiyat daha yaptığını açıkladı. Yetkili Rakka operasyonu bitse de DEAŞ’ın biteceği anlamına gelmediğini ve yeni yapılacak operasyonlar için daha çok ağır silaha ihtiyaçları olduğunu söyledi.

IKBY SINIRINDAN GEÇTİ

ABD’nin YPG’ye gönderdiği zırhlı araçlar ve ağır silahlar önceki sevkiyatlarda olduğu gibi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki Erbil’e indirildi. Burada tırlara yüklenen zırhlı araçlar ve silahlara yine IKBY’ye ait Semelka Sınır Kapısı’ndan YPG’nin kontrolündeki Rojava’ya geçirildi. Kamışlı üzerinden yola devam eden tır konvoyu silahları Rakka’nın doğusu ve güneyindeki DSG’lilere teslim etti.

ROKETATAR KORUMALI ZIRHLI

Nusaybin’in karşısında yer alan Suriye’nin Kamışlı kentinden geçen konvoydaki TIR’ardan birinin üstünde yakın dönemde geliştirilen roketatarlara karşı çelik telli ağlarla koruma sağlayan kafese sahip taktik tekerlekli Oskosh M-ATV MRAP zırhlı araç ilk defa görüntülendi.

Oshkosh firmasının Amerikan Ordusu için geliştirdiği mayına dayanıklı ve pusuya karşı bekası arttırılmış 4X4 zırhlı personel taşıyıcı her türlü arazi koşulunda hareket edebiliyor. (Vatan)