AB'den Rusya'ya yönelik yaptırım açıklaması

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, göreve başladıktan sonra Brüksel'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Önce AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AP Başkanı Antonio Tajani ile görüşen Radev, daha sonra AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir araya geldi.

Bulgar basınına göre, Radev, AB yetkilileri ile görüşmesinde iltica başvurularını düzenleyen Dublin Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini ve sığınmacılar için tampon bölgeler oluşturulmasını talep etti.

Görüşmelerde ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da gündeme geldi.

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Radev, "Sınırlarımızın güvenliğinin taşıdığı önemi tüm yönleriyle gündeme getirdik. Yaşadığımız sorunlar konusunda tam anlayış gösterildi ve daha büyük bir destek bekliyoruz. Dış sınırlar herkesin ortak çabaları ile savunulabilir." dedi.

- "Değişiklik zamanı değil"

Radev'le görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Juncker da Bulgaristan'ın karşı çıktığı Rusya'ya yönelik yaptırımların gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, iki taraf arasında çok büyük görüş farklılığı olduğunu zannetmediğini ifade etti.

Juncker, yaptırımların uzatılması konusunda kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Bu kararlar geçerli ve bu konuda tekrar almak zorunda kalırsak, bunu yapacağız ancak (kararda) bir değişiklik zamanı değil." diye konuştu.

AB, Ukrayna'daki faaliyetleri nedeniyle 2014 yılından beri Rusya'ya ekonomik yaptırım uyguluyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor.

Bulgaristan'da 13 Kasım'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski General Radev kazanmıştı. Rusya yanlısı görülen Radev, 22 Ocak'ta göreve başlamıştı.