ABD'li askerler Menbiç'te Proje terör örgütü PKK/YPG ileTürk askerini izledi
Proje terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerine devam eden Amerika, Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için teröristlerle birlikte teyakkuzda.
Amerika'nın desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden temizleyen TSK'nın bir sonraki hedefi Menbiç.
ABD'Lİ ASKERLERLE TERÖRİSTLER OMUZ OMUZA
Terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizlemek bahanesiyle, diğer bir proje terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce tırlık silah ve mühimmat yardımı yapan ABD, Menbiç'teki birliklerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.
Bölgeden gelen bir fotoğrafta ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin dürbünle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bölgeyi gözetlediği görülüyor.
Kaynak: ENSONHABER
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