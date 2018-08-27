ABD'li heyet F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etti

ABD'nin, terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları dolayısıyla yargılanan sözde rahip Andrew Craig Brunson üzerinden Türk yargısına müdahalesi sonucu gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik savaşa dönüşmesinin etkileri sürerken, ABD'den üç kongre üyesi Ankara'ya geldi.

ABD Kongresi'nden gelen heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. NTV'de yer alan bilgiye göre, ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner üstlenirken, Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

AA'da yer alan bilgiye göre ise Kongre üyeleri, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs'la birlikte TBMM'de temaslarda bulunarak; F-35 Programı kapsamında TAI'yi ziyaret etti.

ABD'NİN S-400 RAHATSIZLIĞI SÜRÜYOR

Heyetler arası görüşmede ABD'nin terör örgütü PKK ile mücadelede üzerine düşeni yapmamasının yanı sıra, Türkiye'nin kendi göbek bağını kendi keserek sınırlarını terörden korumak adına Rusya'dan satın alacağı S-400 hava savunma sistemleri ve ABD'nin F-35'lerle ilgili yaptırımları masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre ABD'li heyetin, "İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın." dediği aktarıldı.AK Partili Osman Aşkın Bak başkanlığındaki Türk heyeti ise, NATO müttefiklerinin Patriot füzeleri konusunda adım atmadığını, Türkiye'nin bu sebeple alternatif aradığını vurguladı.

"ABD ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR"

ABD heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ve Evanjelist yardımcısı Mike Pence'in tehdit dilini sürdürerek, "Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajı" adı altında aba altından sopa gösterdi.

Türk heyet ise, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını isteyerek, terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, ABD'nin bu konuda daha fazla iş birliği yapması gerektiğini belirtti. (Akşam)