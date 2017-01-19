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ABD'li heyet: Gülen işleri karıştırıyor

Ankara'da devletin zirvesiyle görüşen Atlantik Konsey'in Başkanı Hadley, 'Gülen ABD'de oturup Türkiye'deki işleri karıştırmaya devam ediyor' mesajı verdi.

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Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasına günler kala önceki ABD yönetimlerinde görev almış kişilerin de bulunduğu Atlantik Konseyi heyeti Türkiye’de temaslarda bulundu. Başkan George Bush döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Stephen Hadley, darbe girişiminin planlayıcısı olan teröristbaşı Fethullah Gülen ve Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği PKK/PYD’ye ABD'nin verdiği destek konusunda iki ülke arasında anlaşmazlık olduğunu belirterek "Birlikte ilişkiler onarılabilir" dedi. Türkiye ile ABD arasında iki sorun olduğunun altına çizen Hadley "Birincisi, 15 Temmuz darbe girişimi. ABD yönetiminin ve halkının bu girişimin Türk demokrasisine oluşturduğu tehdidi anlamakta ve kayıtsız şartsız tepki vermekte yavaş kaldığını düşünüyorum. Bu yanlış oldu. İkincisi, ortada koca bir Fethullah Gülen konusu var ve ABD’de oturup (Türkiye’deki) işlere karışmayı sürdürüyor. Ve bir de kuzey Suriye’de PKK ile bağlantılı PYD’ye destek verme konusu var. Türkiye açısından anlaşılabilir sorunlar bunlar" diye konuştu.

Hadley Hürriyet'ten Murat Yetkin'e çarpıcı açıklamalarda bulundu:

GÜLEN İŞLERİ KARIŞTIRIYOR

- “İlişkilerin sınavdan geçtiği bir dönemdeyiz ve bu da birkaç etkene bağlı. Birincisi, 15 Temmuz darbe girişimi. ABD yönetiminin ve halkının bu girişimin Türk demokrasisine oluşturduğu tehdidi anlamakta ve kayıtsız şartsız tepki vermekte yavaş kaldığını düşünüyorum. Bu yanlış oldu. İkincisi, ortada koca bir Fethullah Gülen konusu var ve ABD’de oturup (Türkiye’deki) işlere karışmayı sürdürüyor. Ve bir de kuzey Suriye’de PKK ile bağlantılı PYD’ye destek verme konusu var. Türkiye açısından anlaşılabilir sorunlar bunlar.”

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