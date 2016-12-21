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ABD'li komutandan şok itiraf: Rusya'ya kaptırdık

ABD'nin eski Kara Kuvvetleri Komutanı, 'Dürüst olmak gerekirse bölgede (Orta Doğu’da) liderliği Rusya’ya bıraktık. Liderliğimizi bölgede tekrar göstermenin zamanı gelmiştir' dedi.

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'Çuvalcı general' olarak bilinen, Emekli Orgeneral Raymond Odierno, Amerikan Fox News kanalına Berlin saldırısı ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ORTADOĞU'DA LİDERLİĞİ RUSYA'YA KAPTIRDIK"

ABD Başkanı Barack Obama’nın “geriden liderlik” stratejisinin ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savunan ABD Kara Kuvvetlerinin eski komutanı Raymond Odierno, Amerika’nın Orta Doğu’da liderliği Rusya’ya kaptırdığını söyledi.

Odierno şunları kaydetti:

"ŞİMDİ AGRESİF OLMA ZAMANI"

"Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif olma zamanıdır.”

Mevcut yönetimin terörle mücadele stratejisinin ABD’yi Orta Doğu’da pasifleştirdiğini savunan Odierno, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık.” dedi.

Odierno, ayrıca seçilmiş başkan Donald Trump’ın savunma bakanlığı için seçtiği emekli Orgeneral James Mattis ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD’nin Orta Doğu politikasına daha proaktif bir boyut kazandıracağına inandığını ifade etti.

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muro21.12.2016 23:38
terør pkk hainler ile apaci dansi yerine lider olsaniz idi terør dostu usa
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