ABD'li papaz Brunson'ın Türkiye’de dini görevi altında işgal planı hazırlığı yaptığı ortaya çıktı

ABD’li rahip Andrew Brunson'ın Türkiye’de dini görevi altında istihbarat çalışmaları yürüttüğü, hatta işgal planı hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 52 sayfalık iddianamede yer alan bilgilere göre, ABD’nin Ankara’daki büyükelçisi Frank Ricciardone olduğu dönemde, PKK’lılar, FETÖ’nün sivil imamları, Suriyeli mülteciler, İsrailliler, misyonerler, CIA ajanları, ABD’li asker emeklisi istihbaratçılardan yararlanılarak istihbarat çalışması yürütüldü.

CIA AJANLARI İŞ ÜSTÜNDE YAKALANDI

Hürriyet’ten Sedat Ergin'in yazısına göre, bu kişiler arasında CIA ajanı olduğu ileri sürülen bazı kişiler açıkça isimleri verilerek kayda metinde geçiriliyor. İddianamenin ana eksenini oluşturan gizli tanık ‘Dua’nın ifadesinde adı ‘CIA Ankara Bölge Şefi’ diye geçen Jason Griffen’e tam yedi kez atıf yapılıyor. Birçok isim Amerikan istihbaratı adına çalışmakla suçlanıyor. İddianamede gizli tanık ‘Dua’nın ifadesi üzerinden yürüyen akış içinde Amerikan tarafınca yürütülen ve rahip Brunson’un da ilişkili olduğu “casusluk faaliyetleri” arasında olası işgal ve kaos ortamlarında yararlanmak amacıyla Türkiye’deki benzin istasyonları ve demiryolları hakkında bilgi toplamaya dönük çalışmalar da yer alıyor.

TCDD ÇALIŞANLARI FİŞLENDİ

Bu çerçevede, kiliseye giderek Brunson ile gizlice görüşen Aysel Barışcan Alldredde ve kocasının “Akdeniz’deki benzin istasyonları gibi, olası bir savaş, işgal veya bir kaos ortamında işgal veya düşman kuvveti tarafından lojistik merkezler olarak kullanılabilecek, yakıt desteği sağlayabilecek, stratejik önem arz eden bu petrol istasyonları hakkında bilgileri derlediği”ne dikkat çekiliyor. İddianamede Amerikan istihbaratının Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışan 700-800 görevlinin kimlik bilgileri ile ilgilendiği aktarılıyor.

Direnişi kırma planı

Bu çalışmayı 2009-2011 yıllarında Türkiye’de bulunan, ABD Özel Kuvvetler’den emekli albay Kenneth Abney’in yürüttüğü belirlendi. İddianamede “Ancak ülkenin bir şekilde işgal edilmesi durumunda, lojistik bir ulaşım ağı olarak demiryollarının kullanılması ve direniş gösterebilecek çalışanlar tarafından demiryollarının sabote edilmesinin önüne geçmek amacıyla ihtiyaç duyulacak mahiyette bilgilerin tespiti yapılmaktadır” ifadesi yer alıyor. İddianamede bilgilere göre, Alldredde gerek Abney hakkında ‘şüpheli’ sıfatıyla soruşturma yürütülüyor. İddianamede, rahip Brunson’un başında olduğu Diriliş Kilisesi’nin yanı sıra Mormonlar’ın öğretisini yayan “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi” ve bu kiliseyi destekleyen LDS Vakfı’nın Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

(Yeni Şafak)