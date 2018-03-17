ABD’li Papaz’ın iddianamesi kabul edildi

Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 15 yıla kadar, “Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Brunson, önümüzdeki aylarda mahkeme karşısına çıkacak.