ABD’li Papaz’ın iddianamesi kabul edildi
İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
- MUAMMER BAŞKAN İZMİR
Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 15 yıla kadar, “Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Brunson, önümüzdeki aylarda mahkeme karşısına çıkacak.
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