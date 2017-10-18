ABD’li uzman Michael Rubin itiraf etti: Türkiye’de darbe olacağı bana söylenmişti

15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen Amerikalı uzman Michael Rubin, ilk kez bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat olduğunu açıkladı.

Amerikalı yeni muhafazakar (neo-con) düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) uzman olan Rubin, 21 Mart 2016'da yazdığı yazıda 'savunuculuk anlamında değil ama analiz olarak Türk ordusunun Erdoğan'ı devirmeye çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum' demişti. Rubin söz konusu yazıda Türkiye'de olan bitenleri sıralayarak darbe ihtimalini olağan seçeneklerden biri olarak öne çıkarmış, fakat bir kaynak belirtmemişti. Kehanetinin gerçekleşmesinin ardından Rubin'in, Gülencilerle yakın bir ilişki kurduğuna dair Washington kulislerinde dedikodular başlamıştı.



BU KEZ AÇIKLADI



Sabah Gazetesi'nden Ragıp Soylu'nun haberine göre; bu ay 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili AEI'nin websitesinde bir başka yazı daha kaleme alan Rubin bu kez ağız değiştirdi. Rubin, 'bazı kaynakların' gerçekleşmeden aylar önce kendisine Türkiye'de bir darbe olabileceğiyle ilgili ipucu verdiklerini söyledi. Rubin, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



GÜLEN'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Daha önce Gülen karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan Rubin'in Gülencilerin radarına girmesi 2015'in Mayıs ayında kaleme aldığı bir yazıyla oldu. The Commentary dergisine yazdığı yazıda Rubin Gülencileri yanlış değerlendirdiğini belirterek onlarla bir araya gelip dinlemeye hazır olduğunu söylemişti. Rubin yazıda, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönüşünü Humeyni'nin İran'a dönüşüne benzettiği için de Gülen'den özür diledi. Eski Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal da, Türkiye'de verdiği ifadede Michael Rubin'i darbe girişiminden bir yıl önce yani Haziran 2015'te Pennslyvania'da gördüğünü söylemişti. Rubin sosyal medya hesabından bu iddiayı reddetti.



KAYNAK AHMET YAYLA MI?



Rubin'in Türkiye ile ilgili yazdığı yazılarda sık sık bilgisine başvurduğu bir isim var: FETÖ'cü eski polis müdürü Ahmet Sait Yayla. Ankara'nın Fethullah Gülen'in geçici tutuklanmasıyla ilgili ABD'ye gönderdiği dosyada Ahmet Yayla'nın ismi kıdemli FETÖ'cülerin içerisinde yer alıyor. Yayla, Kasım 2015'te çalıştığı Harran Üniversitesi'nden izin alarak bir konferans için ABD'ye gelmiş, ve bir daha da geri dönmemişti. Washington'daki FETÖ aktivitelerinde organizatör olarak boy gösteren Yayla, Rubin'le de yakın temas içinde.



Yazılarında sık sık Yayla'ya referans veren Rubin, Aralık 2016'da isim vermeden terör ve istihbarat konularında uzman olan eski bir Türk emniyet müdürünü AEI'de ağırladıklarını açıklamıştı. Washington'da Türkiye ile ilgilenen uzman ve Amerikalı yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yayla olduğu tahmin edilen kişi Türkiye'yi, DAEŞ'e silah vermekle, İran'la işbirliği yapmakla suçlamış ve darbenin kuşkulu bir girişim olduğunu öne sürmüştü.