ABD'nin Adana Konsolosu Specht Diyarbakır'da muhatap bulamadı
HDP'li belediyelere sık sık ziyarette bulunan ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, belediyelerin temizlenmesi ve kayyumların görevlendirilmesi sonrası geldiği Diyarbakır'da muhatap bile bulamadı.
Güneydoğu’da görevlerinden alınan belediye başkanlarının yerine atananan kayyumlar, teröre giden kaynakları halka hizmete aktarınca bölge halkının yaşam standartı yükseldi. Ancak hizmetler bununla sınırlı kalmadı. Bölgeye sık sık ne amaçla olduğu belli olmayan ziyaretler yapan yabancı misyon şefleri de artık umduğunu bulamıyor. Son olarak ABD'nin Adana konsolosu Linda Stuart Specht, Diyarbakır’da belediye başkanları ve kaymakamlardan randevu talep etti. Ancak olumlu yanıt alamadı. ABD’li konsolos, bazı siyasi parti ve dernekleri ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. Specht yetkililerle görüşemediği için üzüntülü olduğunu dile getirdi, bölgede karmaşık bir durum olduğunu iddia etti. (Akşam)
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