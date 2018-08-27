ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş eden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Daha önce Osman Gündaş'ın patronu olan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişiyle, olayda kullanılan silahı temin ettiği belirlenen kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş İstihbarat ve Terörle Mücadele tarafından kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı ve şüphelilerin HTS'lerinin incelendiği öğrenildi.

Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.