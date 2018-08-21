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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edenler alkollü çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettikleri belirlenen 2 kişi, olaydan önce alkol aldıklarını ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini iddia etti.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, emniyetteki sorgularında alkol aldıklarını ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini öne sürdü.

Ateş açanların, olayda kullandıkları aracın güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları belirlendi. İstihbarat Şubesi ekipleri, inceledikleri 200 güvenlik kamerasındaki bin 300 dakikalık görüntü sayesinde aracın plakasının "06 BDP 502" olduğunu tespit etti.

- Olayın aydınlatılması için 42 kişinin ifadelerine başvuruldu

Güvenlik kameralarını inceleyen ve 42 kişinin ifadesine başvuran ekipler, verilen ifadeler ve görüntüler sayesinde ateş ettikleri tespit edilen iki kişiyi kısa sürede belirleyerek gözaltına aldı.

İki zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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