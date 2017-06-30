ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'da!
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'ya geldi. ABD'li diplomatın Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulundu.
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: DEAŞ'ın geri dönülmez şekilde yok edilmesi için görüştük
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