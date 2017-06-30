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ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'da!

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.

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ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'ya geldi. ABD'li diplomatın Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulundu.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: DEAŞ'ın geri dönülmez şekilde yok edilmesi için görüştük 

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