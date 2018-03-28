ABD´nin dış ticaret açığı Şubat´ta 75.4 milyar dolara yükseldi
ABD ekonomisi Şubat ayında 75.4 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Ocak´ta 75.3 milyar dolar olan dış ticaret açığı Şubat ayında 0.1 milyar dolar artışla 75.4 milyar dolara çıktı.
- DHA
ABD Ticaret Bakanlığı´na bağlı Ekonomik Araştırmalar Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayı ihracatı Ocak ayına göre 2.9 milyar dolar artışla 136.5 milyar dolara yükselirken, ithalat 3 milyar dolar artışla 211.9 milyar dolara çıktı.
ABD dış ticaret açığı Ocak ve Şubat aylarında Temmuz 2008´den bu yana görülen en yüksek düzeylerde.
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