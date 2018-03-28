ABD´nin dış ticaret açığı Şubat´ta 75.4 milyar dolara yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı´na bağlı Ekonomik Araştırmalar Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayı ihracatı Ocak ayına göre 2.9 milyar dolar artışla 136.5 milyar dolara yükselirken, ithalat 3 milyar dolar artışla 211.9 milyar dolara çıktı.

ABD dış ticaret açığı Ocak ve Şubat aylarında Temmuz 2008´den bu yana görülen en yüksek düzeylerde.