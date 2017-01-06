ABD'nin Florida eyaletindeki havaalanında silahlı saldırı
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Washington Post: Polisin yaptığı açıklamaya göre, öğleden sonra meydana gelen olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Havaalanı yetkilileri, saldırının ardından tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
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