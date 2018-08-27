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ABD'nin füze güdümlü destroyeri `USS Carney´ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması 6'ncı Filosuna ait 'USS Carney DDG-64' isimli güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

  • DHA
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Marmara Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması 6'ncı Filosuna ait 'USS Carney DDG-64' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun eşlik ettiği, 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Carney'in boğazdan geçişi sırasında güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.
 
 

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