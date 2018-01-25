Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan ilk yanıt: Önce güven tesis edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı.

Hürriyet'in haberine göre Çavuşoğlu, "Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli." dedi.

İki ülke arasında güven kaybı yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı "Maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, ABD'nin 30 kilometrelik tampon bölge teklifiyle ilgili olarak, "Bu harekat bir tercih değil, zorunluluktur." dedi. ABD Başkanı Trump'ın "PYD'ye silah vermeyeceğiz" sözü ile ilgili olarak da konuşan Bozdağ, "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitti." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PYD/PKK´nın Afrin´de ele geçen mevzileri görüntülendi

PYD/PKK´nın Afrin´de ele geçen mevzileri görüntülendi

Bunlar da PKK/YPG bünyesindeki yabancı teröristler

Bunlar da PKK/YPG bünyesindeki yabancı teröristler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çürüyen dişini penseyle çektirdi

Çürüyen dişini penseyle çektirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA