ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan ilk yanıt: Önce güven tesis edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı.

Hürriyet'in haberine göre Çavuşoğlu, "Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli." dedi.

İki ülke arasında güven kaybı yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı "Maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, ABD'nin 30 kilometrelik tampon bölge teklifiyle ilgili olarak, "Bu harekat bir tercih değil, zorunluluktur." dedi. ABD Başkanı Trump'ın "PYD'ye silah vermeyeceğiz" sözü ile ilgili olarak da konuşan Bozdağ, "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitti." ifadelerini kullandı.