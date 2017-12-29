ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı

ABD'ye gitmek için vize müracaatında bulunan Ersin Çakar, kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Şu anda içerisi çok sakin. Bugüne başvuru sayısı alan çok az kişi mevcut. Pazartesi ve Noel tatilinin başlaması nedeniyle salı günü çok kalabalık olması bekleniyor." dedi.

Başkonsolosluğa 3 çocuğu ile gelen Mert Soylu ise işlemlerin çok uzun sürdüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti: "İşlemler çok uzun sürüyor. Tüm evraklarımız hazırdı. Buraya işlem yapmak için geldik. Bize tekrar randevu almamız gerektiği söylendi. Dosya henüz incelenmemiş. Bütün prosedürlere uyumluyuz. ABD'de yatırım yaptığımız halde orada da onaylama olmadı. Fakat hiçbirisi onaylanmadı. Üç çocukla perişan olduk. Krizin çözülmesi işlemlerin hızlanmasını sağlayacaktır."

Vize başvurusu yapacak vatandaşların konsolosluk önündeki bekleyişleri sürüyor.