ABD'nin Münbiç açıklamasına Türkiye'den tepki
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir.' dedi.
- AA
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.
Bozdağ ayrıca, "Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır." ifadelerini kullandı.
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