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ABD'nin skandal kararı sonrası CHP ve FETÖ yine Türkiye düşmanlığında birleşti

Ajanları yakalanınca panikleyen ABD'nin Türkiye'den yapılan vize başvurularını durdurmasını açıklamasının ardından CHP ve FETÖ sosyal medya üzerinden harekete geçti. CHP'li vekiller yaptıkları açıklamalarda, milli politikalar sebebiyle hedef haline gelen Türkiye'nin yanında değil ABD'nin yanında yer aldı.

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Teröristlerle kol kola gezip özgürlükten dem vuran Barış Yarkadaş, ABD'nin skandal vize kararı hakkında küstah bir tweet attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Vize engeli çok ağır ve haksız bir yaptırımdır. AKP'nin yanlışlarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsiniz. Türkiye AKP'den ibaret değildir' dedi. Yarkadaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz de "Vize konusu bu konsoloslukta başlatılan süreçle alakalı. Başka şeyler de tabii tetikledi. Ama daha ziyade bununla alakalı. Washington'a gittiğimde bu konu çok gündeme gelmişti. Konuya ilişkin hukuki süreç beklenmeden havuz medyası üzerinden böyle suçlamalar yapılmasını içlerine sindiremediklerini söylemişlerdi. Bununla alakalı daha ziyade ama başka faktörlerde var tetikleyen. " diye konuştu.

SKANDAL KARAR FETÖ'CÜLERİ SEVİNDİRDİ

ABD'nin skandal vize kararı sonrası ABD'ye kaçan tescilli teröristler Emre Uslu ve Adem Yavuz Aslan başta olmak üzere firari FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden CHP'liler gibi harekete geçerek Türkiye karşıtlığında birleşti. İşte o tweetler.

Kaynak: Takvim

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