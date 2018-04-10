ABD'nin 'yüksek düzeyde gizli' uydusunun kaybolma sebebi ortaya çıktı
ABD’nin Ocak ayında uzaya göndermeye çalıştığı 'yüksek düzeyde gizli' ve aynı derecede pahalı devlet uydusu Zuma'nın, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'inden (KSC) SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildikten sonra kaybolduğu ve milyarlarca dolar zarara yol açtığı iddia edilmiş, ABD'li yetkililer bu durumun suçlusu olarak SpaceX'i göstermişti. Ancak yayınlanan raporlar uydunun başarısızlığının sorumlusunun SpaceX olmadığını ortaya çıkardı.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Yayınlanan raporda, milyarlarca dolarlık roketin tepesine yerleştirilen ve normalde fırlatıcı tarafından verilmesi gereken ayrılma adaptörünün Northrop Grumman tarafından üretilip düzgün yerleştirilmemesi. Bu özel halka, fırlatıcıdan gelen titreşim yüklerinin uyduya iletilmesini azaltıyor. Northrop Grumman adlı şirket tarafından üretilen bu adaptör, fırlatmanın başarısızlığının ana sebebi olarak görülüyor.
Fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından SpaceX konuyla alakalı yaptığı açıklamasında, "SpaceX'in aslında Falcon 9'un bir görev sırasında gerçekleştirmesi gereken tüm görevleri yerine getirdiğini" belirtmişti.
Joint Space Operations Center (Müşterek Uzay Operasyonları Merkezi 'JSpOC')'nin raporlarında ise: Zuma uydusunu göndermesinin ardından, Sisteme, 'ABD 280' kodunda, ABD uydusu için kataloğa yeni bir giriş yaptmıştı. Uzmanlar bu girişin Uydunun yörüngesine başarılı bir şekilde fırlatıldığı anlamını çıkartıyorlar.
"Gizli uyduların yörüngeleri açıklanmıyor, ancak bir katalog girişi yapılıyor. Bu gizli uydular bir katalog numarası ve ulusal bir atama alırlar. Ve bir girişin orada olması, bir yükün (uydunun) yörüngeye dönüştüğünü ve Dünya'nın çevresinde en az bir yörüngeyi tamamladığını ima eder."
Şimdilik uydunun eğer başarısız oldu ise ki hala" uydunun başarısız olmadığı ABD Hükümeti adına gizli bir görev olduğu ve daha da gizli kalması istendiği için kamuoyuna uydunun düştüğü bildirildi" iddiasında olanlar var. Bu iddialara rağmen bir başarısızlık söz konusu ise bunun sorumlusunun SpaceX olmadığı ortada.
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