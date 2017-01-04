Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na yanýt

11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, tüm siyasi çalýþmalarýnda, il ve genel merkez bazýnda parti teþkilatlarýnda hiçbir zaman FETÖ mensuplarýna yer vermediðini belirterek, "Partime ve siyasete kazandýrdýðým kiþiler içerisinde FETÖ/PDY yapýsý mensubu veya iltisaklý olduðu bilahare anlaþýlan kiþilerin bulunmadýðý da iyi bilinir." dedi.

Gül, TBMM FETÖ'nün Darbe Giriþimini Araþtýrma Komisyonunun yazýlý sorularýna 9 sayfalýk cevap gönderdi.

Cevabýnda "15 Temmuz darbe giriþimi tarihimizin en utanç verici sayfalarýndan biri olmuþtur" ifadelerini kullanan Gül, 17 Aralýk süreci öncesine kadar "Fethullah Gülen Cemaati" veya "Hizmet Hareketi" namýyla tanýnan dini motivasyonlu bir akýmýn, özellikle basýn ve eðitim alanlarýnda faaliyette bulunduðunun herkes tarafýndan bilindiðini kaydetti.

Abdullah Gül, "Bu akýmýn þimdilerde tüm açýklýðýyla deþifre edilen çok karmaþýk örgüt yapýsýnýn, hiyerarþisinin ve iþleyiþinin neticede bir darbe teþebbüsünde bulunacak güç ve cüretkarlýða ulaþmýþ olmasý þahsým da dahil pek çok kimsenin öngöremediði bir durumdu. Gerek siyaset öncesi gerek siyaset-devlet hayatýmda bu yapýyla veya lideri olan þahýsla bir iliþkim olmadýðý cihetle haklarýnda ne þahsi tecrübeye ne de kayda deðer bir bilgiye sahip deðilim." açýklamasýný yaptý.

2004 yýlýndaki Milli Güvenlik Kurulunda yapýlan genel irtica sunumlarýnda 10. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkök'ün bu yapý üzerine dikkatleri çektiðini hatýrladýðýný belirten Gül, þöyle devam etti:

"Öte yandan, devletin sivil-asker güvenlik ve istihbarat birimleri tarafýndan 'Fetullah Gülen Yapýlanmasý' baþlýklý bir rapor þahsýma sunulmadýðý gibi o dönem Gülen Cemaati olarak anýlan veya bugünkü adýyla FETÖ/PDY hakkýnda kapsamlý bir rapor iletilmesi veya sunum yapýlmasý talebi de söz konusu olmamýþtýr."

"2010 ANAYASA REFERANDUMU'NDAKÝ SALDIRGAN PROPAGANDALARI BENÝ ÝLK RAHATSIZ EDEN HUSUS"

Abdullah Gül, 30 Ekim 2014 tarihli MGK toplantýsýnda alýnan tavsiye kararýyla söz konusu örgütün Milli Güvenlik Siyaset Belgesine "Ulusal Güvenliði Tehdit Eden Unsur" olarak kaydedilmesinin kararlaþtýrýldýðýný hatýrlatarak, "12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu'nda bu yapýya baðlý olduðu bilinen bazý yayýn organlarýnýn aþýrý ve saldýrgan propagandalarý beni ilk rahatsýz eden hususlarýn baþýnda geldi ve bu anormallik hakkýnda ilgili herkesin dikkatini çektim ve muhtemel olumsuz sonuçlarý hakkýnda uyarýlarda bulundum." deðerlendirmesini yaptý.

Balyoz ve Ergenekon süreçlerine baðlý olarak askerlerin yargýlanmasý ve tutuklanmasýyla ilgili geliþmelerde kendisini rahatsýz eden uygulamalarla ilgili de açýklamalar yaparak usül ve yöntem yanlýþlýklarýna dikkati çektiðini vurgulayan Gül, Genelkurmay Baþkaný, milletvekilleri ve gazetecilerin tutukluluklarýyla ilgili açýk beyanlarda, ikazlarda bulunduðunu, tutukluluklarýn cezaya dönüþtürülemeyeceðini hatýrlattýðýný kaydetti.

- "(MÝT MÜSTEÞARINA) KESÝNLÝKLE SAVCILIÐA GÝTMEMESÝ GEREÐÝNÝ TEMBÝHLEDÝM"

"Komisyonunuzca hazýrlanan bazý sorularýn kaleme alýnýþ þeklinden, çeþitli vesilelerle tekzip ettiðim yanlýþ ve çarpýtýlmýþ haberlerden yola çýkýldýðýný üzülerek görüyorum." ifadesini kullanan Gül, þöyle devam etti: "Doðru olmayan bu konulardan ilki, 2004 yýlýnda Türk mahkemelerince yargýlanmasý devam ederken yurtdýþýna gitmiþ bir kiþi hakkýnda Dýþiþleri Bakaný ve siyasetçi olarak benim, hem de bir büyükelçi vasýtasýyla yabancý bir ülke yönetimine yazýlý bir mektupla tavassut talebinde bulunabileceðimin düþünülmesidir. Söz konusu iddia tamamen yalan, yakýþýksýz ve maksatlýdýr.

Bir diðeri ise, MÝT Müsteþarýnýn 7 Þubat 2012 tarihinde ifade vermeye gitmesini istediðim yolundaki iddialara dair sorunuzdur. Bu iddia 2014 yýlý þubat ayýnda Türkiye gazetesinde neþredilmiþ 'yalan/yanlýþ' bir habere dayanmaktadýr. Bu haber ayný gün talimatým üzerine Cumhurbaþkanlýðý Basýn Sözcüsü tarafýndan Anadolu Ajansýna yapýlan bir açýklamayla yalanlanmýþtýr. Ayrýca, MÝT Müsteþarlýðý da bilahare bu haberin gerçek dýþý olduðunu beyan ve teyit etmiþtir. 7 Þubat 2012 tarihinde MÝT Müsteþarý 'acil' notuyla bana gelerek durumu arz etti. O gün kendisine tek sahip çýkan bendim ve kesinlikle savcýlýða gitmemesi gereðini tembihledim ve kendisini bu þekilde talimatlandýrdým."

- "KASITLI KANAAT OLUÞTURMA GAYRETÝ"

Abdullah Gül, o dönem devlet kurumlarýnýn arasýnda gerekli eþgüdümün saðlanmasý ve konunun usüle uygun þekilde çözüme kavuþturulmasý için ilgililere gerekli talimatlarý verdiðini belirterek, "Bu konuda yapýlan tüm açýklamalar ve tekzipler arþivde olmasýna raðmen keyfiyetin tekrar gündeme getirilmesinden, bu hususla ilgili kasýtlý bir kanaat oluþturma gayreti içerisine girildiðini üzülerek görüyorum." ifadesini kullandý.

FETÖ'cülerin bireysel cemaaat mensuplarý olmanýn ötesinde devlet kurumlarýnýn içerisinde bir dayanýþma halinde bulunduklarýný ve birlikte hareket ettiklerini, MÝT Müsteþarýnýn sorguya çaðrýlmasý ile ilgili savcý deðiþikliðinin HSYK'da kilitlenmesi üzerine net olarak gördüðünü vurgulayan Gül, þöyle devam etti:

"17-25 Aralýk sürecinde ise bunun tamamen organize bir hareket olduðuna dair kanaatim pekiþmiþ oldu. Daha sonra Sayýn Baþbakan baþta olmak üzere diðer ilgili muhataplarýmla birlikte bu yapýya karþý gerekli adýmlarýn atýlmasý hususunda yoðun çalýþma içerisinde olduk."

-"KORU'YLA BANA GÖNDERÝLEN MEKTUBUN ÝNANDIRICILIKTAN NE KADAR UZAK OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI"

17-25 Aralýk giriþiminin ardýndan bugün çoðu yurtdýþýnda kaçan veya Türkiye'de tutuklu bulunan hakim ve savcýlarýn görev yerlerinin deðiþtirilmesiyle ilgili kritik kararnamenin çýkartýlmasýnýn öneminin bugün daha iyi anlaþýlacaðýný vurgulayan Gül, þunlarý kaydetti:

"Hükümetin dershanelerle ilgili tasarrufu karþýsýnda yýkýcý bir yayýn faaliyetinin baþlamasý üzerine, bunun arka planýný daha iyi anlamak için gazetecilik hayatýndan dolayý bu yapýyla ilgili bilgisine güvendiðim Fehmi Koru'yu davet ederek konuþmam üzerine, kendisinin ABD'ye gidip meseleyi etraflýca araþtýrmasý hususu gündeme geldi. Fehmi Koru'nun, ABD'ye gitmeden önce Sayýn Baþbakanla yaptýðý görüþmeyi Komisyonunuza etraflýca anlattýðýný basýna yansýyan haberlerden takip ettim. Fehmi Koru'yla birlikte bana gönderilen mektubun inandýrýcýlýktan ne kadar uzak olduðu da hemen akabinde vuku bulan geliþmelerle ortaya çýktý."

- "DARBE TEÞEBBÜSÜNDEN BAZI MÜTTEFÝKLERÝMÝZÝN HABERSÝZ OLMASININ MÜMKÜN BULUNMADIÐI..."

Abdullah Gül, "28 Þubat dönemine dayalý bilgilerim ile iç ve dýþ siyasetteki tecrübelerime dayanarak kanaatim, böyle bir darbe teþebbüsünden bilhassa bazý müttefiklerimizin habersiz olmasýnýn mümkün bulunmadýðý yönündedir." deðerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Batýlý müttefiklerinin darbe teþebbüsü karþýsýnda Türk Hükümeti'ne ve demokrasisine sahip çýkmakta oldukça geç kaldýklarýný ve tereddüt gösterdiklerini belirten Gül, "Güçlü bir þekilde seçilmiþ hükümetin yanýnda olduklarýný söylemeliydiler. Ne yazýk ki ikircikli davranmýþ olmalarý çok büyük bir yanlýþlýk teþkil etmiþ, ayný zamanda Türk milletine karþý haksýzlýk ve vefasýzlýk anlamýna da gelmiþtir ve derin bir güven bunalýmýna yol açmýþtýr." ifadesini kullandý.

- "DARBE GÝRÝÞÝMÝNÝ, KORUMA MÜDÜRÜMDEN ÖÐRENDÝM."

11. Cumhurbaþkaný Gül, darbe giriþimini ikametinde koruma müdüründen öðrendiðini, koruma ekibinin evini ve ailesini koruma altýna aldýðýný ve herhangi bir müdahaleye karþý çatýþmaya hazýr, kararlý olduklarýný gördüðünü anlatarak, hemen arkasýndan televizyonlardan halka ve askere yönelik çaðrýlarda bulunduðunu anýmsattý.

Yurtiçi ve dýþýnda iþtirak ettiði toplantýlarda "Türkiye'de herhangi bir darbe ihtimali bulunup bulunmadýðý" sorusuna bunun hep ihtimal dýþý olduðunu söylediðini hatýrlatan Gül, "Zira Türkiye'nin AB'yle katýlým müzakerelerine baþlamýþ, sivil-asker iliþkilerini demokratik teamüllere uygun þekilde yoluna koymuþ, demokratik ve siyasi standartlarýný büyük ölçüde AB seviyesine yaklaþtýrmýþ bir ülke olarak böyle bir cüretkarlýkla karþýlaþmayacaðýna samimiyetle inanýyordum." deðerlendirmesini yaptý.

Gül, FETÖ'nün finansal konularýna iliþkin olarak da "Bu yapýnýn çirkin yüzünü göremeyen ama özellikle görünen eðitim faaliyetlerini takdir eden iþ dünyasýndan bazý vatandaþlarýn açýk yardýmlarý hariç diðer mali kaynaklarý hakkýnda herhangi bir malumatým bulunmamaktadýr." ifadesini kullandý.

Örgütün, vakýf/dernek ve kolektif mülkiyetine ait þirket ve mallarýna el konulmasýný doðru bulduðunu belirten Gül, gelirlerinin ve sermayelerinin teþekkülünü meþru dayanaklarla temellendirebilen, ticari ve sýnai faaliyetleri tamamen göz önünde olan kiþilere ve ailelere ait þirketlere, mallara el konulmasýný ise gerek FETÖ/PDY ile mücadelenin baþarýsý gerek Türkiye ekonomisi bakýmýndan yaratacaðý kýsa ve uzun dönemli mahzurlar açýsýndan doðru bulmadýðýný kaydetti.

Gül, bu hususta adli makamlarýn daha dikkatli davranmalarý kanaatinde olduðunu dile getirdi.

- "TÜRKÝYE MÜSLÜMANLIÐINDA HÝÇ ÖRNEÐÝ GÖRÜLMEMÝÞ ÞEKÝLDE GÝZLENME (TAKÝYYE) USULLERÝ"

Darbe giriþiminin baþarýya ulaþmasý ve bu kalkýþmanýn faillerinin ülkede kontrolü ele geçirmesi halinde Türk Silahlý Kuvvetlerinin tarihinde benzeri görülmemiþ bir kýrýlma ve ayrýþma içerisine düþeceðini ve Türkiye'nin korkunç bir felakete sürükleneceðini vurgulayan Gül, þöyle devam etti: "YAÞ toplantýlarýnda ele alýnan terfilerde, en azýndan benim dönemimde, aðýrlýklý olarak TSK'nýn kendi iç iþleyiþi ve kurallarý belirleyici rol oynamýþtýr. Genelkurmay Baþkaný ve kuvvet komutanlarýnýn atanmasýnda ise Cumhurbaþkaný olarak tabiatýyla gerektiðinde inisiyatif kullandým. Yaverlerin tespitinde her zaman Genelkurmayýn teklif ettiði üç aday arasýndan birinci sýradakini onayladýðýmý da bu vesileyle bilmenizi isterim.

FETÖ/PDY olarak bilinen yapýnýn mensuplarý þimdi anlaþýldýðý üzere Türkiye Müslümanlýðýnda hiç örneði görülmemiþ þekilde gizlenme (takiyye) usullerini tatbik etmiþler ve nihai hedeflerine ulaþmada her þeyi mubah gördüklerinden irtica damgasý yemeden TSK içerisinde varlýklarýný ve yükselmelerini sürdürmeyi baþarabilmiþlerdir. YAÞ toplantýlarý neticesinde TSK ile iliþiði kesilenlerin, PDY mensubu takiyye yapanlardan ziyade çoðunlukla dindarlýðýný ve muhafazakar kimliðini aile boyunca saklamayan veya saklayamayanlarýn olduðu aþikardý. Esas problem de aslýnda samimi bir þekilde dini vecibelerini yerine getiren ve devlete sadakatini/baðlýlýðýný koruyan insanlarýn haksýz yere cezalandýrýlmasýndan kaynaklanýyordu. Bu nedenle gerek ben gerek diðer arkadaþlarým YAÞ kararlarýna çeþitli zamanlarda þerhimizi koyduk."

Devlet kademesinde maiyetinde çalýþan devlet memurlarýnýn ve yakýn çevresindeki görevlilerin tayin ve atamalarýnda liyakati daima esas aldýðýna dikkati çeken Gül, devlet memurlarýnýn, kanunlar ve hukuk düzenine sadakatlerinde herhangi bir gevþeklik gördüðünde veya devlet kurumlarýnda farklý dayanýþma içerisinde olduklarýný hissettiðinde de bu karakterdeki kiþileri etrafýndan uzaklaþtýrdýðýný kaydetti.

Abdullah Gül, "Tüm siyasi çalýþmalarýmda, il ve genel merkez bazýnda parti teþkilatlarýmýzda bu yapýya mensup kiþilere hiçbir zaman yer vermedim. Ayrýca, birlikte siyaset yaptýðým partili arkadaþlarým arasýnda; partime ve siyasete kazandýrdýðým kiþiler içerisinde FETÖ/PDY yapýsý mensubu veya iltisaklý olduðu bilahare anlaþýlan kiþilerin bulunmadýðý da iyi bilinir." ifadesini kullandý.

Önemli olanýn "bir ülkede darbe düþüncesinin hiçbir zaman akla hayale gelemeyeceði bir iklimi oluþturabilmek" olduðunu vurgulayan Gül, "Bu iklim bozulduðunda çýkar çatýþmasý içerisinde olduðumuz büyük-küçük dýþ güçler kaynaklý her türlü müdahaleye açýk bir ortam yaratýlýr. Gerek bölgesel gerek küresel rakipleriniz/ortaklarýnýz ülkenizin içiþlerine müdahale etme fýrsatýndan istifade etmeye çalýþacaklardýr. Evin içerisi düzenli tutulduðu ve kendi sorunlarýnýza kendi iradeniz ve inisiyatifiniz doðrultusunda çözümler getirdiðiniz müddetçe kimseye böyle bir fýrsat verilmeyecektir." deðerlendirmesinde bulundu.

Gül, demokrasi, hukukun üstünlüðü ve temel insan haklarýný garanti altýna alacak, kuvvetler ayrýlýðýna dayalý yüksek standartlarda demokratik bir sistemi inþa etmenin gerekli olduðunu belirterek, böyle bir ülkede insanlarýn inançlarýndan, düþüncelerinden, etnik farklýlýklarýndan dolayý hiçbir ayrýmcýlýða tabi tutulmadan, eþit vatandaþlýk ilkesi çerçevesinde muamele göreceklerini kaydetti.

11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, cevabi yazýsýný, "Bütün bu olaylar þunu bir kez daha göstermiþtir ki insanlar gerek dini gerek ideolojik gerekse siyasi mülahazalarla akýl ve fikirlerini bir kiþiye veya gruba emanet etmemeli, özgür ve hür iradeleriyle muhakeme kabiliyetlerini hiçbir zaman kaybetmemelidir. Nesilleri bu anlayýþ içerisinde yetiþtirerek fikri hür ve vicdaný hür bir toplum oluþturmamýz gerekmektedir." ifadesiyle bitirdi.