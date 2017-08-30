ABD'ye ait Mv-22B Osprey Japonya'ya acil indi
Japonya'da ABD Donanmasına ait Mv-22B Osprey tipi tiltrotor hava aracı Japonya'da Oita Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Japon medyasındaki bilgilere göre Osprey'in Iwakuni'deki donanma üssünden, Okinawa'da bulunan Futenma Havalimanı'na gitmek için havalandığı ancak bir teknik arıza yüzünden Oita Havalimanı'na acil indiği belirtildi.
Edinlen bilgilere göre, Osprey'in Oita Havalimanı'na sorunsuz indiği ve olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği açıklandı.
Yaşanan acil iniş yüzünden ise Oita Havalimanı'nda kalkışların 20 dakika gecikmeli olarak yapıldığı rapor edildi.
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