Militan kaybeden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, örgüte çocuk savaşçı almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre YPG 2017 yılında en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp terör kamplarında eğitime aldı.

BM'nin raporuna göre alınan çocukların yüzde 72'sini kız çocukları oluşturuyor. Türkiye'nin de başarılı operasyonları ile hızla militan kaybeden örgüt, zorla silah altına aldığı çocuk sayısını da artırıyor. BM raporuna göre alınan çocuk sayısının önceki yıllara göre 5 kat artış kaydettiği ortaya çıktı.

ABD'ye uyarı: YPG'ye yardımı kesin

İnsan Hakları İzleme Örgütü, PKK’nın Suriye uzantısı YPG’lilerin çoğunluğunu oluşturduğu SDF’ye para ve silah yardımı yapan ABD'yi çocuk savaşçılar konusunda uyardı. HRW, YPG’nin çocukları kullanmasının önüne geçilmesi için ABD'ye ''YPG'ye yardımı kes'' çağrısı yaptı.

HRW çağrısında, ABD yasalarının, çocuk savaşçı kullandığı tesbit edilen gruplara askeri yardımı yasakladığını da hatırlattı. HRW'ye ABD'nin, YPG’yi bu çocukları terör örgütüne teslim etmek yerine başka alternatifler bulması için desteklemesini istedi.

TRT World uyarmisti! Trtworld YPG’nin çocuk savaşçı kullandığını geçen yıl belgelemişti. ‘Forgotten Children’ adlı belgeselde hem ailelerle görüşülmüş hem de YPG’nin kamplarından çekilen görüntülerle teröristlerin çocukları zorla alıkoyduğunu belgelemişti. Geçtiğimiz yıl ses getiren belgesel, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in raporlarına dayanıyordu.

Aileler çocuklarının yaşayıp yaşamadığını bilmiyor

YPG tarafından zorla alınan 8 çocuğun ailesi ile görüşen insan hakları savunucuları, yaşları 13 ile 17 arasındaki çocukların 6’sının kız olduğuna da dikkat çekti. Aileler, çocuklarının hangi kamplarda eğitildiğini bildiklerini ancak görüşmelerine izin verilmediğini belirtti. Bir anne ihtiyaç sahibi olduklarını YPG’nin, kızına elbise ve para verme vaadiyle kandırdığını dile getirdi.

Seslerini duymalarına bile izin vermiyorlar

Ailelere ‘asayis’ olarak adlandırılan, YPG’li çocuk silahlı grubunun nerede olduğunu açıklanmadığını ve telefonda seslerini dahi duymalarına izin vermediklerini söylüyor. Çocuklarının eğitildiği, YPG terrör kamplarına gidenler de kapıdan çevriliyor.

Silahla ''entellektüel eğitim'' veriyorlarmış!

HRW'nin rapor için mektup yazdığı terör örgütü YPG, 16-17 yaşındaki çocukları eğitime aldığını kabul etti. Çocukları savaş sahalarına sürdüğü iddiasını her zaman olduğu gibi reddeden terör örgütü çocuklara verilen eğitimin ‘entellektüel ve mesleki’ olduğunu iddia etti. Teröristler ayrıca zorla alıkoyduğu kız çocuklarını, savaş bölgelerindeki olası tecavüz ve cinsel istismardan korunmaları için kampa aldığını söyledi.

TRT World belgelerle ortaya çıkardı

Trtworld’un yayınladığı ‘Forgotten Children’ belgeselindeki görüntüler de eğitimin hiçbir entellektüel tarafı olmadığını da gözler önüne serdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün acil durumlar müdürü Priyanka Motaparthy: “Eğer YPG çocukları korumakta ciddi ise onları kampa almaktan vazgeçsin, çocuklar yaşamlarını ve geleceklerini kaybetmeden onlar için daha makul alternatifler bulsun” açıklamasını yaptı.

ABD'nin samimiyet testi olacak

Benzer raporlar her yıl yayınlanıyor, bu yılın raporu ise YPG’nin militan bulamayınca çocuklara yöneldiğini gösteriyor. Başta YPG’ye destek veren ABD ve uluslararası kamoyunun bu çarpıcı raporlara vereceği tepki ve atacağı adımlar samimiyetin testi olacak.