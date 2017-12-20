Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da çok rahatsız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Kudüs tasarısı) Buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da çok rahatsız." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Maliki ile yaptığı basın toplantısında "(Kudüs tasarısı) Buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da çok rahatsız." diye konuştu.

Çavuşoğlu tarihi oylama için yola çıktı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın BM'de yapılacak Kudüs oylaması için ABD'ye gitti.

Bakan Çavuşoğlu, "Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm o nedenle de haklıyım anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor." dedi.

Havalimanında Filistin Dışişileri Bakanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Yarın genel kurulda oylama olacak. Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da rahatsız oldu. Aynı şekilde Musevilerin büyük bir kısmı bu karara karşı. Vicdanı olan herkes hukuka aykırı olan bu karara karşı koydu. Yarın yapılacak oylamadan önce tek başına kalan ABD'nin tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz" dedi.

"Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm o nedenle de haklıyım anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor" diyen Bakan Çavuşuoğlu, "Hiçbir onurlu devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Kimse bu baskılara boyun eğmeyecektir" dedi.