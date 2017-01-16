Acı haberi İstanbul’dan verdiler

Muğla Sanayi Sitesinde marangoz işletmesi bulunan Fatih Aslan, kardeşinin 8-9 yıldır kargo uçağında çalıştığını söyledi. Aslan, “Sabah saat 05.00 sıralarında düşmüş. Hong Kong’dan kalkmış. Bişkek’e yakıt ikmali için iniş yaparken hava koşulları nedeniyle düşmüş. İçindeki mürettebatın tamamı ölmüş. Kardeşim 8-9 yıldır kargo uçağında çalışıyordu. Ölüm haberini İstanbul’dan arayarak verdiler. Cenaze için şu anda bize bir şey ulaşmadı. Önce teşhis yapılacak. Yapılan teşhis sonrası Muğla’da defnedilecek. Kardeşim evli ve iki çocuk babasıydı” dedi.

Geçen yıl Muğla’ya ailesini ziyarete gelen Melih Aslan’ın yakınlarına Haziran ayında işi bırakacağını ve Muğla’dan ev alarak Muğla’ya yerleşeceğini açıkladılar.