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Açığa alınan belediye memuruna savcılık soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınan Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açığa alınan memur Ömer Akbayrak hakkında resen soruşturma başlattı.

Şüpheli Akbayrak hakkında bazı adliyelerde şikayet başvuruları olmuştu.

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