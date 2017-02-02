Açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.
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