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Açık öğretim lisesi öğrencisi 3 gündür kayıp

Samsun'un Bafra İlçesi'nde yaşayan ve açık öğretim lisesi öğrencisi olan 18 yaşındaki Yunus Turan'dan ailesi 3 gündür haber alamıyor.

  • DHA
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Bafra İlçesi Karaburç Mahallesi'nde yaşayan açık öğretim lisesi öğrencisi olan Yunus Turan iddiaya göre 8 Nisan Pazar günü, 'Lise sınavlarım var' diyerek bisikletine binip evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen gencin ailesi ona ulaşamayınca polise ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler gencin bulunması için çalışma başlattı. Baba İhsan Turan ise oğlunun gidebileceği her yere baktıklarını ancak ondan bir haber alamadıklarını söyleyerek "Akrabalara baktım, jandarma ve polislere gittim. Oğlumdan haber alamıyoruz. Her yere baktık hiç bir yerde bulamadık. Yardım bekliyoruz. Oğlumu gören ondan haberi olan varsa bize ulaşsın" diye konuştu.

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