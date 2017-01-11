Açık uçlu sistemde cevap anahtarı adayda
LYS’de ilk kez uygulanacak açık uçlu sorularda, asıl amacın ‘öğrencinin üst düzey özelliğini ölçmek olduğunu’ vurgulayan uzmanlar “Aday hem anladığını yazılı ifade etme becerisini geliştirecek, hem de ezberci sistemden uzaklaşılacak” dedi.
2017 LYS’de ilk kez açık uçlu / kısa cevaplı soruların yer alması kararı adaylarda da merak uyandırdı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu “20-21 Ocak’ta 20 bin lise son sınıf öğrencimize ÖSYM’nin ön gördüğü soru tipini de eklediğimiz deneme sınavını uygulayacağız” dedi. Panelde konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, “Kısa cevaplı soruların çoktan seçmeliden en önemli farkı kodlama becerisi gerektirmesi. Açık uçlu sınav yazılı yoklama sınavıdır. Soru sayısı az, cevap süresi uzundur. Biri uzun diğeri kısa cevaplı iki türü bulunur. ÖSYM’nin ilan ettiği sınav ise kısa cevaplı yazılı testlerdir” dedi.
SIRALAMA DEĞİŞECEK Mİ?
Açık uçlu soruların, tüm sınav için geçerli olmadığını hatırlatan Prof. Gelbal sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa cevaplı soruların toplam sorular içindeki payı yüzde 2-3’lerde. Puanlama sırasında çok fazla etkisi olmayacağını düşünüyorum, ancak ‘şans başarısını’ aza indirecek. Bu sistemin artısı öğrencinin daha üst düzey özelliğini ölçmek. Özellikle sayısal sorularda öğrencilerin problemi çözme davranışı ölçülebilir. Sayısal sorularda problem çözme davranışı üst düzey bir davranıştır. Kısa cevaplı soruların yanıtlanması kodlama ile yapılacak. Kısa cevaplı soruların diğerlerinden en önemli farkı kodlama becerisi gerektirmesi. Ayrıca her türlü sınavda okuduğunu anlama var; ancak öğrenci açık uçlu/kısa cevaplı sorularda anladığını yazılı ifade etme becerisini de içerisine katacak. O yüzden okumak önemli.”
YANITI KENDİ HATIRLAYACAK
Yrd. Doç. Dr. Çağla Burçak Garipağaoğlu ise “ Sistemin değişmesiyle birlikte öğrenciler seçeneklerin önlerine sürüldüğü değil kendi seçeneklerini yaratmayı öğrendiği eğitimi alabilecek.
Bu bir dönüşüm” dedi.
EZBERCİ YAKLAŞIM OLMAYACAK
Uğur Okulları Rehberlik ve Ar–Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin şu önerilerde bulundu: “Kısa cevaplı sorularda zihinden geri getirme çok önemli. Bol kitap okumak iyi bir egzersiz. Ezberci bir öğrenme yaklaşımdan ziyade kavramaya yönelik çalışmak, zihinsel haritalar çıkarmak ve kavramların aralarındaki benzerlikleri yapabilmek önemli. Öğrenmenin içine duyuların da katılması gerekiyor. Duyular oldukça zihinden geri getirme artar.
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