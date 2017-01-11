Açık uçlu sistemde cevap anahtarı adayda

2017 LYS’de ilk kez açık uçlu / kısa cevaplı soruların yer alması kararı adaylarda da merak uyandırdı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu “20-21 Ocak’ta 20 bin lise son sınıf öğrencimize ÖSYM’nin ön gördüğü soru tipini de eklediğimiz deneme sınavını uygulayacağız” dedi. Panelde konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, “Kısa cevaplı soruların çoktan seçmeliden en önemli farkı kodlama becerisi gerektirmesi. Açık uçlu sınav yazılı yoklama sınavıdır. Soru sayısı az, cevap süresi uzundur. Biri uzun diğeri kısa cevaplı iki türü bulunur. ÖSYM’nin ilan ettiği sınav ise kısa cevaplı yazılı testlerdir” dedi.

SIRALAMA DEĞİŞECEK Mİ?

Açık uçlu soruların, tüm sınav için geçerli olmadığını hatırlatan Prof. Gelbal sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa cevaplı soruların toplam sorular içindeki payı yüzde 2-3’lerde. Puanlama sırasında çok fazla etkisi olmayacağını düşünüyorum, ancak ‘şans başarısını’ aza indirecek. Bu sistemin artısı öğrencinin daha üst düzey özelliğini ölçmek. Özellikle sayısal sorularda öğrencilerin problemi çözme davranışı ölçülebilir. Sayısal sorularda problem çözme davranışı üst düzey bir davranıştır. Kısa cevaplı soruların yanıtlanması kodlama ile yapılacak. Kısa cevaplı soruların diğerlerinden en önemli farkı kodlama becerisi gerektirmesi. Ayrıca her türlü sınavda okuduğunu anlama var; ancak öğrenci açık uçlu/kısa cevaplı sorularda anladığını yazılı ifade etme becerisini de içerisine katacak. O yüzden okumak önemli.”

YANITI KENDİ HATIRLAYACAK

Yrd. Doç. Dr. Çağla Burçak Garipağaoğlu ise “ Sistemin değişmesiyle birlikte öğrenciler seçeneklerin önlerine sürüldüğü değil kendi seçeneklerini yaratmayı öğrendiği eğitimi alabilecek.

Bu bir dönüşüm” dedi.