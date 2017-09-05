Açıköğretimde parçalı sınav şartı
İktisat ve işletme fakültelerinde, sadece dönem sonu değerlendirilen derslere, parçalı sınav şartı getirildi. Sonuçlara göre dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki değişikliğe göre; sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek. Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.
3 DERSE SINAV HAKKI
En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek. Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz süreleri de ‘5 iş günü’nden ‘3 iş günü’ne çekildi.
4 bin 900 öğretmene özür ataması
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 bin 900 öğretmenin özür grubu atamasını yaptı. MEB, 2017 yılı yaz dönemi özür grubu atamalarını gerçekleştirmişti. Atamalarda yer değiştiremeyen öğretmenler olmuştu. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde ikinci 2. il dışı ve özür grubu atamalarında yer değiştiremeyen öğretmenler için duyuru yayınlamıştı. Dün 4 bin 900 öğretmenin özür ataması yapıldı.
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