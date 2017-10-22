Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşının iadesini engelleyecek bir engel kalmamıştır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından satır başları:

"(FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi) İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.”

"(Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz’un telefonunun ABD tarafından istenmesi) Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum.”



"(Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiaları) Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak.”



Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan’a, Vaclav Havel ödül verilmesi) Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor.”