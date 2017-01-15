Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda, resmi kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak tek bayrağın ayyıldızlı Türk bayrağı olduğunu belirterek, "Bunun yanında ne AK Parti bayrağına ne de başka bir bayrağa yer veririz." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK ŞAİRLERDEN BİRİSİ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17'nci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Nazım Hikmet'in, Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük şairlerden birisi olduğuna işaret eden Bozdağ, "Toprağı bol olsun, gönlümüz arzu ederdi ki vatanında yaşadıktan sonra da vatanında ölsün, mezarı da vatanında olsun. Biz bunu temenni ederdik. Ancak geçmişte yaşadığı sıkıntılar, sorunlar. O dönemlere dair fazla bir şey söylemek istemem. 2009 yılında hükümetimiz tarafından, Nazım Hikmet'in vatandaşlıktan çıkarılma kararı kaldırılmıştır." şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: "Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'de olmasını biz de arzu ederiz. Bunda hükümet olarak herhangi bir sorunumuz yok. Ancak mirasçıları mezarının Moskova'da kalması yönünde irade ortaya koymuşlardır. O yüzden şu anda mezarı Türkiye'de değildir. Mirasçıları arzu ederlerse elbette Türkiye'ye getiririz. Bundan da memnuniyet duyarız. Ayrıca geçmiş dönemde ilk defa bir Türkiye bakanı, mezarını ziyaret etmiştir."

Bozdağ, Mersin'de cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığı için gözaltına alınan hiç kimse olmadığını da söyledi.

Adı "cumhurbaşkanlığı" olan sistemde başbakanlığın kalktığını ifade eden Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, yürütme ve yasamayı birbirinden ayıran, yürütmeyi cumhurbaşkanı eliyle ve onun kuracağı kabine vasıtasıyla cumhurbaşkanlığına veren yeni bir sistemi öngörüyoruz. Sistemde başbakan yok, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar var. Yani, kabine gene olacak. Kabine cumhurbaşkanın başkanlığında toplanacak, buna belki 'Bakanlar Kurulu' denebilir, belki başka bir şey denebilir." sözlerini sarfetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, teklifle çift başlı yürütmenin ortadan kaldırılacağını kaydetti.

"Türk bayrağının yanında başka bir bayrak olacak mı" sorusuna ise Bozdağ, "Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bir bayrağa asla izin vermeyiz, vermemiz de söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda, resmi kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak tek bayrak, ayyıldız al bayrağımızdır, bunun yanında ne AK Parti bayrağına ne de başka bir bayrağa yer veririz. Bundan kimsenin en ufacık bir endişesi olmasın." yanıtını verdi.