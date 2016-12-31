Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı

Bakan Bozdağ: Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni yılda, ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlarla, bereketlerle dolu olduğu ve terörün bittiği bir yıl olmasını Allah'tan dilerim. Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim. Yeni yıl herkese ve hepimize hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla gelsin ve hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla geçsin. Yeni yılda Rabb'im hepinize gönlünüzden geçen iyi, doğru ve yararlı şeyleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yeni yılda Türkiye ve Türk milleti, bugünkünden daha güçlü, müreffeh, huzurlu, güvenli ve mutlu olsun inşallah."

Sosyal medya hesabından Yozgat Havalimanı'nın 2017 Yatırım Programı'na alındığını da duyuran Bozdağ, "Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Üniversite öğrencileri 30 dilde 'teröre hayır' dedi

Üniversite öğrencileri 30 dilde "teröre hayır" dedi

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA