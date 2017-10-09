Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanı Gül: ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci bir gözaltı kararı yok

Adalet Bakanı Gül, 'Bizim bilgimiz dahilinde ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci gözaltı kararı yok. Tutuklama Türk yargısının kararıdır. ABD'nin gözden geçireceğini düşünüyorum'dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin soruya, "Bizim bilgimiz dahilinde olan 2. bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" yanıtını verdi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okmeydanı'ndaki hasta karşılama görevlisinin vurulma anı kamerada

Okmeydanı'ndaki hasta karşılama görevlisinin vurulma anı kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA