Adalet Bakanı Gül: ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci bir gözaltı kararı yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin soruya, "Bizim bilgimiz dahilinde olan 2. bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" yanıtını verdi.