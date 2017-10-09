Adalet Bakanı Gül: ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci bir gözaltı kararı yok
Adalet Bakanı Gül, 'Bizim bilgimiz dahilinde ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci gözaltı kararı yok. Tutuklama Türk yargısının kararıdır. ABD'nin gözden geçireceğini düşünüyorum'dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin soruya, "Bizim bilgimiz dahilinde olan 2. bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" yanıtını verdi.
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