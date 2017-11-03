Adalet Bakanı Gül: Gezinin de bir FETÖ işi olduğu ortaya çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gezi sürecinden bu yana başlatılan tüm girişimlerde aslolanın Türkiye'nin bekasını ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Gezinin de bir FETÖ işi olduğu, Gezi sürecinde başlayan tüm bu meselelerin arkasında, FETÖ'nün devlet içeresine sızmış unsurlarının olduğu bugün gün gibi ortaya çıkmıştır." dedi.

Bakan Gül, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dün ve bugün hain terör örgütüyle mücadele ederken şehit düşen asker, polis ve koruculara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehitlerin emaneti olan aziz vatanı kıyamete kadar korumayı bir şeref bildiklerini, 1071'den beri Anadolu'yu hiç kimsenin aziz Türk milletinden ayıramadığını ve ayıramayacağını vurgulayan Gül, terörle mücadele noktasındaki kararlılığın sonuna kadar devam edeceğini, hiç kimsenin, hiçbir terör örgütünün ve bu örgütleri maşa olarak kullanan hiçbir gücün Türkiye Cumhuriyeti devletine diz çöktüremeyeceğini ifade etti.

Gaziantep'in milli duruşun şehri olduğunu belirten Gül, "Bu topraklarda operasyon çekmek isteyenler her zaman olmuştur. Bu aziz topraklarda milletimize diz çöktürmek isteyenler hep olmuştur ama şunu bilmiyorlardı, bu milletin içinden çıkan Şehitkamiller, Şahinbeyler, Karayılanlar var. Bunu 100 yıl önce bu topraklarda düşmanlar gördü. 'Tanklarla, tüfeklerle uçaklarla bu millete diz çöktürürüz' diyenler Ömer Halisdemirleri, 15 Temmuz'da polisiyle, askeriyle, kahraman vatan evlatlarıyla, 7'den 70'e zenginiyle fakiriyle nasıl bir direniş gösterdiğini bu hainler gördüler. Bu topraklar hainlere karşı, terör örgütlerine karşı dik duruşun adıdır. Bu topraklar, kanı pahasına, şehadet pahasına bu topraklarda bağımsızca yaşayan özgür, asil milletimizin bağımsız topraklarıdır. Bu nedenle 100 yıl önce bu kahramanca direnişi görenler 100 yıl sonra 15 Temmuz'da da gördüler. Türkiye 15 Temmuz'da 80 milyon gazi olmuştur. Şer odakları ne yaparsa yapsın bizler ilerlemeye, üretim yapmaya, büyümeye devam edeceğiz. Ülkemiz inşallah bu sene de ekonomik büyümesine çok iyi bir noktaya ulaştırmış olacak." diye konuştu.

Abdülkadir Yüksel'in adı hastanede yaşatılacak

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarında uygulanan mesleki eğitimin dünyaya örnek olduğuna işaret ederek, 287 iş yurdu müdürlüğünde 50 binden fazla hükümlü ve tutuklunun, bin 700'den fazla atölye ve tesiste ve 180'den fazla iş kolunda mesleki eğitim aldığını bildirdi.

Konuşmasında Gaziantep'e yapılan yatırımlara da değinen Gül, Perilikaya Devlet Hastanesi'nin çok yakında hizmete gireceği bilgisini paylaşarak, "Gaziantep milletvekilleri olarak Sağlık Bakanımıza bir öneri götürdük. Perilikaya Devlet Hastanesi'nin adının Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi olması yönünde. İnşallah Sağlık Bakanımız da onu uygun buldu. Gaziantepli hemşehrilerimiz adına inşallah Abdülkadir Yüksel ağabeyimizin adını orada yaşatma imkanına kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesap verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu hainlerin yapmış oldukları işgal girişimi devletimize, milletimize, bayrağımıza yapmış oldukları saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır. Bunun takipçisi milletimiz adına biz olacağız. Hiç bir şekilde bu hainlerin yargı önünden kaçmasına ve cezasız kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Mahkemelerde tiyatro oynamaya devam ediyorlar. Kendisi tankın içerisinde suçüstü yakalanmış. Hakim soruyor, o da neredeyse suçu hakimin üzerine atacak. Bütün bunların en adil ve hızlı bir şekilde mahkemelerimizde yargılanmaları devam ediyor."

"Gezinin de bir FETÖ işi olduğu ortaya çıktı"

"Gezi sürecinden bu yana başlayan tüm bu girişimlerde aslolan Türkiye'nin bekasını ortadan kaldırmaktır." diyen Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer Türkiye başarısız, hasta adam pozisyonunda olsaydı, kimse Türkiye ile uğraşmazdı. Meyveli ağaç taşlanır. Bir iş yaparsanız önünüze engel koymaya çalışırlar. Türkiye de şaha kalktığı için, öncü bir ülke olduğu için gezi süreciyle başlayan bir ortadan kaldırma, Türkiye'nin gidişatını engellemeye yönelik bir proje ortaya kondu. Gezi meselesinin birkaç ağaç olmadığı, Türkiye'yi geriletmek, Türkiye'de bir iç karışıklık ortaya koymak, seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmak olduğunu söylediğimizde buna kendi arkadaşlarımız da dahil belki istihza edenlerin, bugün tüm bu gerçekleri gördüğü ortada. Gezinin de bir FETÖ işi olduğu, gezi sürecinde başlayan tüm bu meselelerin arkasında, FETÖ'nün devlet içeresine sızmış unsurlarının olduğu bugün gün gibi ortaya çıkmıştır."

Yargının, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin bekası için mücadele verdiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün neden Cumhurbaşkanımıza içeride ve dışarıda hakaret etmeye çalışıyorlar. Çünkü tüm bu meselelerde Türkiye'nin şaha kalkması için öncülük, liderlik yapan bir kişi var o da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırılardır. Yerli otomobili, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi, kendi silahımızı yapan bir Türkiye'ye ulaştık. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Milletimiz rahat etsin diye onların huzurunu kaçırmaya devam edeceğiz, Yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine, güzeline layık."

"Erdoğan, demokrasi kahramanıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine de değinen Bakan Gül, "Şimdi çıkmış bir tanesi diyor ki 'Faşistsin, diktatörsün.' İktidara birilerinin arkasında ister vesayetçiler, ister darbeciler, farklı bir takım güçlerle iş birliği yaparak darbecilere sığınarak iktidara gelmeye alıştığın için diktatör nedir, faşist nedir onu en iyi sen bilirsin. Ama demokrat kimdir, demokrasi nedir onu anlayamazsın. Asıl faşizm ve diktatörlük silahları, tankları millete çevirmektir. Asıl demokrat ve demokrasi kahramanı da millete çevrilmiş namlunun karşısına geçip 'Milli iradeden başka hiçbir güç tanımadım' demektir." diye konuştu.

Milli iradeden başka hiçbir şeye selam durmayan ve milli iradeden, sandıktan güç alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya demokrasi tarihine geçen bir demokrasi kahramanı olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Eğer faşist, diktatör örneği aramak istiyorsan, çok fazla yorulmana gerek yok, etrafında ve kendi tarihinde, geçmişinde çok fazla var. Yarın cumhurbaşkanlığı seçimi için sizler de çıkacaksınız, milletin gözünün içine bakacaksınız. Milletin oy verdiği, seçtiği birine nasıl siz hakaret vari ifade kullanırsınız. Bu hakaretlerin hiçbir şekilde karşılığı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Gül, 15 Temmuz gazisi olarak milli iradeyle, milletle omuz omuza, gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanına, bir kişiye böyle bir ifade kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kem söz sahibine aittir. Bunlara gülüp geçeriz. Bu lafları aynen kendisine iade ediyoruz. Türkiye siyasetinin seviyesini alçakça, aşağılık bir seviyeye indirmenin kimsenin hakkı yok. Biz kim ne derse desin iş yapacağız." dedi.

Bakan Gül, konuşmaların ardından fuarı gezdi.