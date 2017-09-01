Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanı Gül'den sınır karakoluna ziyaret

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suriye sınırındaki Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret ederek, bayramlaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül beraberinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Keçeci ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret etti.

Burada anı defterini imzalan Gül, heyetle beraber askerlerin bayramını kutladı, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

 

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üs bölgesinde görevli akerlerin bayramını telefonla kutladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA