Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak
Adalet Bakanlığı, zabıt katibi ve mübaşir olarak görevlendirilmek üzere sözleşmeli 2 bin 500 personel alacak.
- AA
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesinde 2 bin 250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir istihdam edilecek.
Başvurular 13 Ekim'de başlayacak, 24 Ekim'de sona erecek.
Zabıt katipliği kadrolarında görevlendirilecek adaylar, 8-14 Kasım tarihleri arasında uygulamalı sınava alınacak. Adaylar, 25 Kasım-8 Aralık'ta sözlü sınava girecek.
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
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