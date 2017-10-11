Adalet Bakanlığı 3 bin 611 personel alacak
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli 3 bin 611 personel alınacak.
- AA
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3 bin 222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 kaloriferci olmak üzere toplam 3 bin 611 personel istihdam edilecek.
Başvurular, 13 Ekim'de başlayıp, 25 Ekim'de sona erecek.
Personel alımıyla ilgili detaylı bilgiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
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