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Adalet Bakanlığı 3 bin 611 personel alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli 3 bin 611 personel alınacak.

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Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3 bin 222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 kaloriferci olmak üzere toplam 3 bin 611 personel istihdam edilecek.
 
Başvurular, 13 Ekim'de başlayıp, 25 Ekim'de sona erecek.
 
Personel alımıyla ilgili detaylı bilgiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
 

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