Adalet Bakanlığı 810 icra katibi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2017 yılında sürüyor. Devlet kurumlarında görev yapmak isteyenler bu kapsamda yapılacak alımlara ilgi gösteriyor. Yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı personel alımı ile 810 yeni personel göreve başlayacak. Bu personeller icra katibi olarak istihdam edilecekler. Adalet Bakanlığı memur alımı kapsamında başvuru yapacak adaylar başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Ayrıca başvuru formu ve tarihleri de başvuru yapacakların en fazla merak ettikleri konular arasında yer alıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı için başvurular 2 Ocak 2017'de başladı. Adaylar başvuru işlemlerine 16 Ocak 2017'ye kadar devam edebilecekler.

ADALET BAKANLIĞI 810 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Adayların belirlenen başvuru döneminde icra katipliği sınavı başvuru formu, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği, KPSS-2016 sınav sonuç belgesi, örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası ile birlikte sınav birimine ya da sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

*Türk vatandaşı olmak,

*Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

*Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

*Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

*Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.