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Adalet Bakanlığı "Celse" uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar'da başlattı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün uygulamaya giren Celse Uygulaması'nı Afyonkarahisar'dan devreye soktu.

  • İHA
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Afyonkarahisar’da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında gerçekleştirilen programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse Uygulaması'nı başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Gül, uygulamanın avukatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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