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Adalet Bakanlığından 'cezaevi ihalesi' haberine yalanlama

Konya'daki bir cezaevi ihalesinin Adalet Bakanı tarafından iptal edildiğine ilişkin haberler yalanlandı.

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Adalet Bakanlığı, Konya'daki bir cezaevi ihalesinin Bakan tarafından iptal edildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Adalet Bakanı, Cengiz'in cezaevi ihalesini iptal etti" başlıklı bir haber yayımlandığı ve haberde "Bir firmanın ihaleyi kazandığı, sonrasında da Adalet Bakanı tarafından ihalenin iptal edildiği" şeklinde ifadeler kullanıldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Haberde konu edilen Konya'daki ilk ihale 27.09.2017 tarihinde yapılmıştır. İhalede yaklaşık maliyet 675 milyon 904 bin 129 TL olarak öngörülmüştür. Ancak bu ihaleye katılan tüm firmaların teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ihale iptal edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, haberdeki "Bir firmanın ihaleyi kazandığı, sonrasında da Adalet Bakanı tarafından ihalenin iptal edildiği" iddiasının ise doğru olmadığı kaydedildi.

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