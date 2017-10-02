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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, Cumbul'a tepki gösterdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumbul'un yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasına tepki gösterdi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Meltem Cumbul'un yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasına tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sözlü, Meltem Cumbul'un, Ayşe Arman ile programda sunuculuk yaptığını anımsattı.

Sözlü, Cumbul'un, festivalde, "Buğday" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan ve ödülünü almak için sahneye çıkan Semih Kaplanoğlu'nun selamına karşılık vermemesinin şahsını, festival yürütme kurulunu, sinemaya ve sanata gönül veren herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Sözlü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meltem Hanım bilerek böyle bir davranışta bulunmuş ise hem Semih Kaplanoğlu'na hem de Adana'ya saygısızlık yapmıştır. Festivalimiz adına üstlenmiş olduğu görevi istismar etmesini kınadığımızı belirterek, bu yaşanan üzücü durumun sinemacıları buluşturan ve Türkiye'nin en önemli sinema festivallerinden biri olan Adana Film Festivali'nin görkemli ödül töreni ve kapanış programına gölge düşürmemesi gerektiğini ifade ediyor, kamuoyunun dikkatine saygı ile sunuyoruz."

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