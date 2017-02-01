Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi hakim ve savcıların telefon ve tabletlerine 'Eagle' haberleşme programı yüklediği öne sürülen Selim Güven ile Yahya Balcı tutuklanarak, haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aynı soruşturma kapsamında verilen ifadelerle 'Feridun' kod adlı Mehmet Muhittin Öztürk'ün (37), Adana'da görev yaparken ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi hakim ve cumhuriyet savcılarına 'imamlık' yaptığı belirlendi.

Daha önce örgütün pek çok ilde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirlenen Öztürk'ün ayrıca yurt dışı gezilerine katıldığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine firari olan ve dosyası ayrılan Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Eylül ayından bu yana aranan Öztürk, Mardin'de saklandığı yerde yakalanarak Adana'ya getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan şüpheli Öztürk, suçlamaları kabul etmedi. FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Adana'da görevli yargı mensuplarına 'sohbet imamlığı' yaptığı tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.