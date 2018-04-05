Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Adana merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde operasyon düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sının ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ruhani: Terör örgütlerinin kalıntıları Suriye´den çıkarılmalıdır

Ruhani: Terör örgütlerinin kalıntıları Suriye´den çıkarılmalıdır

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

Türkiye'de meydana gelen uçak kazaları

Türkiye'de meydana gelen uçak kazaları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA