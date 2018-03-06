Adana merkezli 3 ilde 550 polisle suç örgütü operasyonu

Adana merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda biri kadın 21 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana kent merkezi, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Muğla'da organize suç örgütüne yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve "Ova" ismi verilen operasyonda, biri kadın 21 kişi "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.