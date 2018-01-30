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Adana merkezli 3 ilde Furkan Vakfı'na operasyon

Adana merkezli 3 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.
 
Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
KUYTUL GÖZALTINDA, PARALAR SAYILIYOR
 
Adana merkezli 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, emniyete getirildi.
 
Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması sürüyor. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada, yüksek miktarda para ele geçirildiği, polislerin görüntü kaydı yaparak paraları saydığı bildirildi. Aynı binada 'sistem odası' olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi.
 
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

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