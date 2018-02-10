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Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 35 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.

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Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.
 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
 
Eş zamanlı 40 adrese yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, 6'sı avukat 35 kişi gözaltına alındı.
 
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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