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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 18 gözaltı

Adana, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Adana merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği planlı çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı 19 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana, Mersin ve İstanbul'daki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 kilo 600 gram esrar, 600 gram eroin, 120 gram kokain, 120 gram sentetik uyuşturucu "metamfetamin" ile 7 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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